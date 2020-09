Voorbereidingen aanleg grootste offshore windpark ter wereld vanuit Eemshaven begonnen

De voorbereidingen voor de aanleg van het grootste windpark ter wereld (Hornsea Two) zijn recent begonnen in de Eemshaven bij Buss Terminal. Het offshorebedrijf uit Duitsland en DEME Offshore tekenden eerder dit jaar een contract voor de installatie van maar liefst 165 funderingsconstructies (palen + verbindingsstukken) voor het Engelse windpark Hornsea Two. Voor de Eemshaven betekent dit alweer het zeventiende windpark als basishaven. De eerste constructies zijn inmiddels aangekomen in de Eemshaven en worden vervolgens door het installatieschip Innovation verscheept naar het toekomstige windpark op zee.

Grootste offshore windpark ter wereld

Het windpark is in 2022 operationeel op ongeveer 89 kilometer buiten de kust van Yorkshire (UK) in de Noordzee. Het Hornsea Two-windpark is eigendom van de Deense energiegroep Ørsted en zal bestaan uit 165 Siemens Gamesa-turbines van 8 MW. Met een totaal vermogen van bijna 1,4 GW gaat het park ongeveer 1,3 miljoen huishoudens voorzien van groene stroom. DEME Offshore is verantwoordelijk voor de logistiek en installatie van de zogenoemde monopiles (funderingspalen) en transitiestukken (verbindingsdeel tussen de fundatie en de torenpaal). Een immens karwei, want deze funderingspalen wegen tot wel 1.230 ton per stuk. Dat is vergelijkbaar met het gewicht van ongeveer drie volledig volgeladen Boeing 747-400-vliegtuigen.

Belangrijke offshore windhaven aan de Noordzee

Dit project laat tevens de ambities van de Eemshaven zien als een van de belangrijkste windhavens aan de Noordzee. “Hornsea Two is al het zeventiende windpark op zee dat via de Eemshaven wordt geïnstalleerd. Niet alleen is dit het grootste windpark voor de Engelse kust, maar ook is dit het grootste park ooit dat via de Eemshaven wordt aangelegd. En natuurlijk is het een mooi succes voor Buss Terminal Eemshaven, dat al bewezen heeft dit soort gigantische projecten goed aan te kunnen. Daarnaast is het goed voor de activiteiten in de haven, voor de werkgelegenheid en toont het aan dat de Eemshaven is uitgegroeid tot een van de belangrijkste offshore windhavens aan de Noordzee”, zegt Groningen Seaports-CEO Cas König.

De eerste funderingsconstructies (palen + verbindingsstukken) zijn aangekomen in de Eemshaven bij Buss Terminal Eemshaven (foto: Buss)

Feiten en cijfers

Hornsea Two wordt het grootste offshore windpark ter wereld; het gebied beslaat ongeveer 462 vierkante kilometer

Het windpark is in 2022 operationeel en zal bestaan uit 165 Siemens Gamesa-turbines van 8 MW

Het totale vermogen is 1,4 GW en gaat ongeveer 1,3 miljoen huishoudens voorzien van groene stroom

Ongeveer 14 van de 25 hectare op het terrein van Buss Terminal Eemshaven is in gebruik voor dit project

Het lossen van de transitiestukken wordt uitgevoerd door een rupskraan type LR1750

Op de terminal van Buss staat een ‘Self Propelled Modular Transporter’ portaalkraan om de bijna 350 ton wegende transitiestukken te verplaatsen

De funderingspalen wegen tot wel 1.230 ton per stuk; dat is vergelijkbaar met het gewicht van drie volledig volgeladen Boeing 747-400-vliegtuigen

Voor de Eemshaven betekent dit alweer het zeventiende windpark als basishaven

