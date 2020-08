Voorland Groningen: wandelen tussen ‘Goliath en Gigawatt’

Via het project ‘Voorland Groningen’ is het sinds afgelopen weekend mogelijk om al wandelend een audiotour te volgen rondom de Eemshaven. Voorland Groningen is een gezamenlijk project van onder meer journalist en radiomaker Marten Minkema, onderzoeker Christian Ernsten en fotograaf Dirk-Jan Visser.

CEO Cas König, Erik Bertholet (Business manager Offshore Wind) en Eertwijn van den Dool (Project Director) van Groningen Seaports vertellen in de audiotour ‘Goliath en Gigawatt’ over de energietransitie, die vanzelfsprekend ook in de Eemshaven volop aan de gang is. Het drietal werd geïnterviewd door Minkema. De wandeling van ruim 10 kilometer start bij het station van Roodeschool en eindigt bij het station in de Eemshaven. De Eemshaven is halverwege de route in volle glorie te bewonderen.

Groene energietransitie

“Roodeschool gold altijd als het spreekwoordelijke einde van de wereld. Daar voorbij kukelde je in de leegte. Dat achter Roodeschool nog de Eemshaven lag, dat telde niet. Want die Eemshaven, dat was een zwart gat, het niks waarin alle industriële aspiraties en ambities van Groningen waren verdwenen. Al meteen na de opening in 1973 ging het mis door de oliecrisis. Decennia was dit een gebied voor velduilen en geknakte dromen. Tot in de jaren negentig, toen de eerste windturbines kwartier maakten. Inmiddels is de Eemshaven middelpunt van de groene energietransitie in wording. Dus ik zou zeggen: wandel mee door dit ongenaakbare landschap vol reuzen en ontdek daarachter de menselijke verhalen, dromen en vergezichten”, vertelt Visser enthousiast over de keuze voor deze wandeling.

Voorland Groningen

Voorland Groningen bestaat uit twee onderdelen: een boek en een app. In het boek wandel je al lezend mee met Minkema. En dat afgewisseld met korte bespiegelingen over urgente landschappelijke thema’s door onderzoeker Ernsten die in gesprek ging met experts over onder andere hightech landbouw en de complexe relatie tussen mens en dier. Visser neemt de lezer beeldend mee door het Groningse Hogeland. De vier wandelingen zijn ook als audiotour beschikbaar, waaronder dus die rondom de Eemshaven.

De radioreportage over de Eemshaven werd op 19 juli uitgezonden op NPO Radio 1 en is hier terug te luisteren. De audiotour is te vinden op de website van Voorland Groningen.