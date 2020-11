Vanaf 1 januari 2021 gaan de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder als de gemeente Eemsdelta. Op 18 november 2020 waren in Appingedam, Delfzijl en Loppersum dan ook vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad.

Op vrijdag 20 november 2020 vindt om 10.00 uur de openbare zitting van het hoofdstembureau plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Delfzijl. Dan wordt officieel duidelijk wie er in onze nieuwe gemeenteraad komt. Diezelfde middag van 14.30 tot 16.00 uur is er in de raadszaal in Delfzijl een bijeenkomst gepland voor de beoogde fractievoorzitters van de gekozen politieke partijen.

Lees meer over voorlopige uitslagen, tellijsten, proces verbalen en hoe het verder gaat op www.eemsdelta.nl

Vrijdag 20 november 2020 kun je de definitieve uitslagen vinden op www.eemdelta.nl.

Foto: Gemeente Loppersum