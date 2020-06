Waterschap Noorderzijlvest werkt aan de bruggen Dieftil en Zwijntil

Deze week en komende week start de aannemerscombinatie Strukton/ Oosterhof-Holman in opdracht van waterschap Noorderzijlvest met werkzaamheden aan twee bruggen in de gemeente Loppersum. De brug Dieftil tussen Eenum en Oosterwijtwerd wordt vervangen en de Zwijntil tussen ‘t Zand en Zijldijk wordt gerenoveerd. De bruggen verkeren in slechte staat en vervanging of renovatie is noodzakelijk. De Dieftil is gestremd voor gemotoriseerd verkeer (behalve e-bikes) van 16 juni tot en met 25 september. Er wordt een tijdelijke fietsbrug aangelegd. De Zwijntil is gestremd vanaf 22 juni tot en met 24 juli. Stremmingsborden en omleidingsroutes staan aangegeven.

Kijk voor meer informatie op de website van waterschap Noorderzijlvest