Waterstofconsortium Missie H2 en NOC*NSF verlengen samenwerking

DELFZIJL – De samenwerking tussen waterstofconsortium Missie H2 (waar Groningen Seaports deel van uitmaakt) en NOC*NSF wordt verlengt.

De samenwerking gaat door tot en met de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio 2021. Daarnaast voegt Toyota zich ook toe als partner van Missie H2. Met Missie H2 slaan nu in totaal zeven partijen uit de waterstofketen (Gasunie, Groningen Seaports, Toyota, Port of Amsterdam, Remeha, Shell Nederland en Stedin Groep) als partner van TeamNL de handen ineen om Nederland met behulp van de kracht van de sport te laten kennismaken met de mogelijkheden van waterstof.

Belangrijk thema

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “We zijn erg blij met het verlengen van het partnership met Missie H2 met in ieder geval een jaar. Deze steun kunnen wij goed gebruiken. Goed om te zien dat ook Toyota zich bij Missie H2 aansluit. Voor TeamNL is het prachtig dat deze bedrijven zich richten op de Nederlandse sport en TeamNL om zo’n belangrijk maatschappelijk thema als onze verduurzaming onder de aandacht te brengen. Daar blijven we graag aan meewerken in aanloop naar de Tokio 2021.”

Kennis over waterstof

Voor directeur Cas König van Groningen Seaports is de verlenging van Missie H2 een logische stap in het vergroten van de kennis over waterstof. “Zoals de atleten van TeamNL hoge sportieve ambities hebben, hebben wij dat als havenbedrijf ook. Waterstof speelt voor ons een steeds grotere rol om uiteindelijk de duurzaamste haven van Nederland te worden. Bovendien levert de groene industrie een concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland voor 2030. Daar sluiten de huidige waterstofprojecten in het Noorden feilloos bij aan. Wij willen ‘de rest van Nederland’ nog altijd laten kennismaken met de enorme mogelijkheden die waterstof te bieden heeft, want uiteindelijk gaat het om Nederland Waterstofland.”

Team NL

Ulco Vermeulen, bestuurslid Gasunie namens Missie H2: “Voor Missie H2 slaan we natuurlijk de handen ineen. Ook in deze uitdagende tijden blijven we TeamNL steunen op weg naar Tokyo. Met de watersporters van TeamNL blijven we ons hard maken voor Nederland Waterstofland. Extra mooi is dat met de komst van Toyota Nederland nu alle schakels uit de waterstofketen in Missie H2 zijn vertegenwoordigd. Van producent tot eindgebruiker. Samen maken we van Nederland Waterstofland. Energietransitie is per slot van rekening teamsport.”

Foto: Groningen Seaports