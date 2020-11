Werk in uitvoering 23 – 30 november

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een overzichtskaart met alle wegwerkzaamhedenGemeente Loppersum

Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)

Langs de wegen rondom de kernen van gemeente Loppersum.

Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.

Werkzaamheden fietspaden buitengebied

I.v.m. werkzaamheden zijn onderstaande fietspaden afgesloten voor doorgaand verkeer.Zie www.loppersum.nl/fietspaden voor meer informatie.

Boakepad: week 45 t/m week 52

Lambertusheerdpad: week 45 t/m week 52

Asfaltwerkzaamheden

Op 23 en 24 november worden op diverse wegen asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Dit kan enige overlast veroorzaken. Verkeer wordt indien nodig door verkeersregelaars geregeld.

Contactpersoon gemeente: H. Ronde, 06-12682366.

Huizinge

Werkzaamheden haven

Heuvelman Ibis is tot medio december 2020 bezig met de reconstructie van haven Huizinge. De werkzaamheden worden met name vanaf het water uitgevoerd. Doorgaand verkeer wordt niet gestremd m.u.v. een aantal korte momenten van laden en lossen.

Contactpersoon namens de gemeente: G. Hoeksema, 06-12572920.

Contactpersoon namens Heuvelman Ibis: Johann Dekker, 06-51272875.

Loppersum

Aanleg glasvezel (KPN) kern Loppersum

Graafwerkzaamheden aan de Middenstraat en Kruisweg .

Contactpersonen: namens KPN F. J. Wouters 06-51567243, namens gemeente;J.M. van Luijk 06-50073813.

Oosterwijtwerd

Oosterwijwerdertil

Vanaf 16 november t/m april 2021 wordt de brug vervangen. Voor voetgangers en fietsers wordt er een tijdelijk brug geplaatst. Omleidingen worden door middel van borden aangegeven

Contactpersoon namens waterschap Noorderzijlvest: W. van der Meulen, 06-52051211.

Contactpersoon namens aanneembedrijf Oosterhofholman: D. Bronsema, 06-29591506.

Wirdum

Fromaweg

Vanaf 19 oktober tot medio september 2021 zijn er bouwkundige werkzaamheden bij meerdere woningen aan de Fromaweg

Contactpersonen: Bouwbedrijf De Boer, K.J. de Boer, 050-5472100, Timmerbedrijf Jan Boss, 06-55165522

’t Zandt

Werkzaamheden Karshof

Sloop t/m oplevering september t/m juni 2021 i.v.m. bouwwerkzaamheden is de Karshof in zijn geheel afgesloten.

Contactpersoon: Syds Wiersma, projectleider van Friso Bouwgroep 06-51236793 of met Friso Groningen 050-5445200

Werkzaamheden Hink Oostingstraat

Sloop t/m oplevering september t/m maart 2021 i.v.m. bouwwerkzaamheden is de Hink Oostingstraat afgesloten huisnr. 40 t/m 62.

Contactpersoon even zijde Ruurd Horenga van Notebomers Bouwgroep 06-50230374. Contactpersoon oneven zijde Mathijs Mellema 06-46900436 of Jaap Swart 06-54372984, uitvoerders van Dijkstra-Draisma.

Werkzaamheden Oosterstraat 28 – 30a

Van 2 juni t/m december. Sloop en bouwwerkzaamheden.

Contactpersoon: Dirk Martine van Vuurboom 06-22975011

Werkzaamheden Hoofdstraat 49-51

Van 2 juni t/m december. Bouwwerkzaamheden aan de Hoofdstraat 49-51.

Contactpersoon: Mathijs Mellema 06-46900436 of Jaap Swart 06-54372984, uitvoerders van Dijkstra-Draisma.

Bouwverkeer ’t Zandt via een vaste route

Het bouwverkeer voor alle projecten in ‘t Zandt volgt een vaste route via de N33, naar het dorp toe. Deze route is gekozen om het dorp zoveel mogelijk te ontzien en de overlast te beperken. Daarnaast is er een route langs de bouwplaatsen vastgesteld. Op deze manier hoeven de vrachtwagens elkaar niet te passeren in de woonstraten. Daarnaast is gevraagd om zoveel mogelijk stapvoets te rijden in het dorp. Het bouwverkeer kan voor overlast zorgen. Voor u als inwoner proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken. Zo is er veel aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp. Heeft u klachten over het bouwverkeer? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente via telefoonnummer 0596 – 54 82 00.

Foto: Gemeente Loppersum