Werk in uitvoering 6 – 13 juli

Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)

Contactpersoon: G Hoeksema, 06-12572920

Loppersum

Aanleg glasvezel (KPN) kern Loppersum

Aanhaalroute Tuinbouwstraat, Hofstraat en Wadden

Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813

Bosweg 27

Aanleg kunstgras sportpark

Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844

Wirdumerweg

Plaatsen tijdelijke woningen (januari tot juli 2020). Verkeersregelaars aanwezig

Contactpersoon: H. Mulder, uitvoerder Jan Snel 06-81409712

Middelstum

Tussen paden Hipplytuslaan

Van 11 juni t/m 10 juli worden de voetpaden achter de Hipolytuslaan herstraat.

Contactpersoon: H. Ronde 06-12682366

Ticheldobbe

Woonrijp maken van de openbare ruimte rondom de nieuwe woningen van Wierden Borgen / Marenland.

Contactpersoon aannemer Stienstra: Wiert Wieringa 06-53401760

Oosterwijtwerd

Stremming burg Dieftil (kruising Schoolweg)

Brug is gestremd is t/m 18 september gestremd. Er wordt een tijdelijke fietsbrug aangelegd. Omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813.

‘t Zandt

Stremming Brug Zwijntil (Zijldijksterweg/Korendijk)

Brug is gestremd tot en met 17 juli. Omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813.

Hoofdstraat 85

Vanaf 9 maart starten de werkzaamheden nieuwbouw de Zandplaat

Contactpersoon: H.de Jong, uitvoerder van De Groot Vroomshoop, 06-50226708

Werkzaamheden Karshof

Van 2 juni t/m september. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden is de Karshof in zijn geheel zijn afgesloten.

Contactpersoon: Syds Wiersma, projectleider van Friso Bouwgroep 06-51236793) of met Friso Groningen via telefoonnummer 050-5445200.

Werkzaamheden Hink Oostingstraat

Van 2 juni t/m september. Sloop en bouwwerkzaamheden aan weerskanten van de H. Oostingsstraat; tussen de Oosterstraat en de Viskenij.

Contactpersoon even zijde Ruurd Horenga van Notebomers Bouwgroep via telefoonnummer 06-50230374. Contactpersoon oneven zijde Mathijs Mellema 06-46900436 of Jaap Swart 06-54372984, uitvoerders van Dijkstra-Draaisma.

Werkzaamheden Oosterstraat 28 – 30a

Van 2 juni t/m september. Sloop en bouwwerkzaamheden.

Contactpersoon: Dirk Martine van Vuurboom;06-22975011

Werkzaamheden Hoofdstraat 49-51

Van 2 juni t/m september Bouwwerkzaamheden aan de Hoofdstraat 49-51.

Contactpersoon: Mathijs Mellema 06-46900436 of Jaap Swart 06-54372984, uitvoerders van Dijkstra-Draaisma

Kerklaan

Van 6 juli t/m 17 juli wordt een gedeelte van de molgoten herstraat.

Contactpersoon: H.G. Ronde 06-12682366

Bouwverkeer ‘t Zandt via een vaste route

Het bouwverkeer voor alle projecten in ‘t Zandt volgt een vaste route via de N33, naar het dorp toe. Deze route is gekozen om het dorp zoveel mogelijk te ontzien en de overlast te beperken. Daarnaast is er een route langs de bouwplaatsen vastgesteld. Op deze manier hoeven de vrachtwagens elkaar niet te passeren in de woonstraten. Daarnaast is gevraagd om zoveel mogelijk stapvoets te rijden in het dorp. Het bouwverkeer kan voor overlast zorgen. Voor u als inwoner proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken. Zo is er veel aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp. Heeft u klachten over het bouwverkeer? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente via telefoonnummer 0596 – 54 82 00

