Wethouder Bé Schollema opent nieuw kunstgrasveld SC Loppersum

Afgelopen zaterdag opende wethouder Bé Schollema samen met de voorzitter van de voetbalclub het nieuwe kunstgrasveld van SC Loppersum. Begin dit jaar werd gestart met het ontwerp waarna de uitvoering in mei begon. De werkzaamheden aan het kunstgrasveld zijn voor de bouwvak afgerond. Afgelopen zaterdag werd de eerste wedstrijd op het kunstgrasveld gespeeld.

Wethouder Bé Schollema (sport): ‘Sport speelt een belangrijke rol in het leefbaar en aantrekkelijk houden van de dorpen. Daarnaast is vooral voetbal een belangrijke voorziening om jeugd te binden aan het dorp. Dat vraagt om goede accommodaties. Om het ledenaantal te handhaven of te laten groeien is een goede trainingsfaciliteit noodzakelijk. Loppersum heeft nu een modern en toekomstbestendig voetbalveld waar het gehele seizoen op gespeeld kan worden.’

Nationaal Programma Groningen

De aanleg van een kunstgrasveld in Loppersum is onderdeel van het project kunstgras oefenvelden sportverenigingen Stedum, Middelstum, Loppersum. Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Foto door Jelte Oosterhuis

Foto: Gemeente Loppersum