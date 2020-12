Wethouder en Bedrijven Vereniging Loppersum ontsteken licht in kerstboom

Op woensdag 16 december heeft wethouder Pier Prins, samen met Anja Dijkstra van de Bedrijven Vereniging Loppersum, de lampjes in een kerstboom op het Zigtermanplein in Loppersum ontstoken. De kerstboom met een hoogte van meer dan 15 meter is eerder deze week uit een tuin in Loppersum-Noord omgezaagd. De woning aan de Pomonaweg waar deze boom in de tuin stond, is inmiddels gesloopt. Wethouder Pier Prins: “De Bedrijven Vereniging Loppersum heeft toen het idee opgevat om deze boom tijdens de feestdagen in het centrum van het dorp te plaatsen en heeft contact met de gemeente gezocht.”

Handen ineen geslagen

De woning is eigendom van woningcorporatie Wierden en Borgen; zij werkten graag mee aan dit idee. Na hun toestemming kwam een logistieke operatie met militaire precisie op gang. Zo tekende sloopbedrijf Bas Steenhuis voor het zagen en verplaatsen van de boom, Avitec uit Nieuw-Buinen bouwde een constructie voor de boom om in te staan. De Bedrijven Vereniging Loppersum regelde de hoogwerker en de verlichting. Wethouder Prins: “Het is mooi om te merken hoe bedrijven en andere organisaties elkaar opzoeken om iets voor elkaar te krijgen. Zeker in deze lastige en onzekere tijd is dat bewonderenswaardig. Ik hoop dan ook dat deze verlichte boom iets bijdraagt aan een gevoel van positiviteit en warmte zo aan het einde van dit bijzondere jaar.”

Foto: Gemeente Loppersum