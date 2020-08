Wie ontwerpt de ambtsketen gemeente Eemsdelta?

De Stuurgroep Herindeling is op zoek naar een regionale edel-/goud-/zilversmid die de nieuwe ambtsketen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta wil ontwerpen en vervaardigen.

Hebt u belangstelling voor deze opdracht, meldt u dan voor 1 september 2020 aan via communicatie@eemsdelta.nl. Vermeld in uw aanmelding uw relevante ervaring en eventueel een impressie van uw werk.

Van alle ingekomen reacties selecteren wij maximaal drie smeden die wij uitnodigen voor een gesprek in de week van 14 – 18 september. In dat gesprek geven we een toelichting op de procedure/planning en op de visie en kernwaarde van de gemeente Eemsdelta. Na dit gesprek wordt u verzocht een schetsontwerp en offerte te maken en deze te presenteren aan een selectiecommissie.

Voorwaarden voor het ontwerp van de ambtsketen:

Het materiaal voor de ambtsketen is eerste gehalte zilver

Geen gebruik van edelstenen of smaragden

De ambtsketen kan kleiner/groter gemaakt worden met een extra ketting of op een gangbare hoogte gemaakt worden

De ambtsketen krijgt een penning met aan de ene zijde het nieuwe gemeentewapen en aan de andere zijde het Rijkswapen. Deze penning wordt door de edel-/goud-/zilversmid gemaakt

Gebruiksgemak en comfort van de ambtsketen

