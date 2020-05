De route van de Milieudienst (groen) gaat van donderdag 21 mei naar zaterdag 23 mei.

De Milieustraat in Usquert is op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) gesloten. Vrijdag 22 mei bent u welkom van 08.00 tot 16.00 uur. Er worden maximaal 5 auto’s tegelijk toegelaten. Dit kan enige wachttijd betekenen. Betalen kan alleen per pin.

