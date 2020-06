Wmo-cliënten tevreden over dienstverlening gemeente Loppersum

Iedere gemeente is verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te laten voeren in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit onderzoek is gericht op de ervaringen van Wmo-cliënten met een maatwerkvoorziening. De dienstverlening van de gemeente Loppersum scoort ook in 2019 goed.

Verreweg de meeste Wmo-cliënten in de gemeente Loppersum rapporteren positieve ervaringen. Zo vindt het overgrote deel van de Wmo-cliënten dat ze serieus zijn genomen, dat de ondersteuning past bij hun hulpvraag en dat de kwaliteit daarvan goed is.

Wethouder Bé Schollema: “In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van onze dienstverlening. De onderzoeken laten dan ook jaar op jaar een grotere tevredenheid van onze inwoners zien. We blijven inzetten op goede zorg en dienstverlening.”

Bekijk de resultaten van het onderzoek voor de gemeente Loppersum

Foto: Gemeente Loppersum