Zalencentrum Vita Nova in Middelstum sluit; inboedel geveild 

MIDDELSTUM – Zalencentrum Vita Nova in Middelstum sluit na 61 jaar haar deuren. De huidige uitbaters konden de representativiteit en veiligheid van personeel en bezoekers, na aardbevingsschade, niet langer garanderen en hebben besloten de inboedel te veilen. Het gaat om ruim 200 kavels: van poolbiljart tot prieel, van preekstoel tot palmboom.

Over Vita Nova

Mark Willem Evenhuis was 22 toen hij in januari 2007, samen met zijn vriendin Evelien, zalencentrum Vita Nova onder zijn hoede nam. Zijn eerste uitdaging was om discotheek Moonlight, dat vanwege de bouw van het nieuwe Multicentrum Middelstum moest uitwijken, te huisvesten en verder uit te bouwen. Vele succesvolle muziekfeesten en bruiloften later is de sluiting nu een feit.

In 2021 hadden Mark Willem en Evelien het plan om hun goedlopende horecagelegenheid te verkopen, helaas gooide een rapport van de NCG roet in het eten. Het pand bleek niet langer veilig en moest verstevigd worden. Ondanks de inmenging van de gemeente Eemsdelta werd de versteviging op de lange baan geschoven waardoor het pand in tussentijd steeds verder aftakelde. Dit heeft Mark Willem en Evelien doen besluiten te stoppen en de complete inboedel aan te bieden op een online veiling via Onlineveilingmeester.nl.

Op de veiling

Op de veiling worden 238 kavels aangeboden waaronder het poolbiljart, dj-apparatuur, speakers, discospots, een elektrische gitaar, opblaasbaar luchtkasteel, prieel en de palmbomen uit de tuin. Ook aan horeca benodigdheden is op de veiling geen gebrek, zo kun je onder andere meebieden op de complete baropstelling, restauranttafels, koffiezetapparaten, friteuses, grillplaten en een combi steamer oven.

Heb je nog warme herinneringen aan Moonlight of Vita Nova en wil je graag wat spullen bemachtigen? Dan is er de gelegenheid om de kavels met eigen ogen te bekijken op de kijkdag. Deze vindt plaats op maandag 20 juni van 12.00-14.00 uur. De online veiling op start vrijdag 10 juni om 16.00 uur en sluit maandag 20 juni vanaf 20.00 uur. Op deze kavels kan al worden geboden vanaf 10 euro.

Foto: Vita Nova