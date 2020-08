ZDF/3sat: Groningen setzt auf Wasserstoff

Een tv-ploeg van de Duitse tv-zender ZDF/3sat bracht onlangs een bezoek aan de Eemshaven om een bijdrage te maken over het thema waterstof in Noord-Nederland. Journaliste Ina D’hondt van ZDF-Studio Brüssel interviewde onder andere CEO Cas König van Groningen Seaports hierover. De middaguitzending van 25 augustus op ZDF Heute in Europa is hier terug te zien. Een uitgebreidere reportage over waterstof was ’s avonds te zien in het wetenschappelijk programma Makro op 3sat met als titel Wasserstoff – Grüner Boom? Het gedeelte over de waterstofprojecten in Noord-Nederland begint in deze uitzending bij minuut 1,00 en eindigt bij minuut 6,00.