Zeemanshuis Eemshaven gaat weer open

Het Zeemanshuis in de Eemshaven gaat vanaf vrijdag 3 juli weer open. Sinds de corona-uitbraak in maart waren de deuren van het Zeemanshuis verplicht gesloten. Seafarers Mission Eemshaven is voorlopig geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 19.00 uur tot 22.00 uur. De ruimte is volledig coronaproof ingericht.

Het Zeemanshuis is een ‘thuis ver van huis’. Opvarenden en vrachtwagenchauffeurs kunnen er terecht om een drankje te drinken met collega’s, te bellen naar het thuisfront of tv te kijken. De laatste jaren is het aantal bezoekers gegroeid door toenemende activiteiten. In 2004 heeft het Zeemanshuis, dat volledig wordt gerund door vrijwilligers, een vaste plek gekregen in de haven. Het Zeemanshuis is opgericht in 1999.

Foto: Groningen Seaports