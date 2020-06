Zomerworkshops voor kinderen vanaf 8 jaar in Appingedam

APPINGEDAM – Tijdens de zomervakantie organiseert De Jonge Onderzoekers Eemsdelta activiteiten voor kinderen vanaf acht jaar.

In samenwerking met de bibliotheek Appingedam organiseert De Jonge Onderzoekers Eemsdelta op 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus en 14 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur, leuke workshops met kosteloos materiaal.

Tijdens Raketten roetsen figuurzagen de kinderen raketjes die ze met behulp van een pvc-buisje en een touwtje kunnen lanceren. Oude drukplaten worden omgetoverd tot huizen en muizen bij de workshop Muizen in huizen? Kinderen die meer van onderzoeken houden dan van maken, kunnen terecht bij de workshop Uit-me-kaar. Normaal gesproken zien we van elektrische apparaten alleen de buitenkant. Maar tijdens deze workshop gaan de kinderen binnenin kijken. Met behulp van schroevendraaiers en tangetjes ‘pellen’ ze een apparaat laag voor laag af. Tot ze zien wat erin zit.

En voor degenen die van een wedstrijdje houden, is er de workshop Ballonwagen. Met karton, satéprikkers, lijm en een ballon maken de deelnemers een autootje dat kan rijden door luchtdruk. Als alle autootjes klaar zijn is het tijd om te racen! Wegens veiligheidsmatregelen rond corona is er per workshop plek voor zes kinderen. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan via de website van De Jonge Onderzoekers.

Minecraft Quest

Ook voor kinderen die graag met computers bezig zijn is er wat te doen. Op 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus en 13 augustus, van 18.00 – 20.00 uur, staat Minecraft Quest op het programma. Een online teamsport, waarbij een groep spelers een Quest moet oplossen. Om te kunnen winnen is goed samenwerken belangrijk! Deelnemers spelen vanuit huis, met een eigen computer. Iedereen die Minecraft Java edition heeft, kan meedoen.

Opgeven voor Minecraft Quest kan via de website van De Jonge Onderzoekers. Er is plek voor 16 deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden voor de zomeractiviteiten kan via de website van De Jonge Onderzoekers https://www.djog.nl/eemsdelta/

Foto: De Jonge Onderzoekers