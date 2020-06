10 puntenplan voor versterking Gronings natuur en landschap

GRONINGEN – Diverse organisaties gaan samenwerken aan de versterking van Groninger natuur en landschap met een 10 puntenplan.

Samen werken aan versterking van natuur en landschap in de gemeente Groningen. Daaronder zetten 18 juni acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties en de wethouders Glimina Chakor en Inge Jongman hun handtekening. Het gaat om het Manifest Groningen Groen, een tien puntenplan om hiermee aan de slag te gaan. De inhoud van het manifest is verbeeld in een grote schildering. Dit levensgrote kunstwerk zal deze zomer binnen de gemeente Groningen nog verder rondreizen.

In de gemeente Groningen komen veel verschillende planten en dieren voor, zeker na de herindeling. De biodiversiteit is verrijkt met soorten uit dorpen en het landelijk gebied. Of het nu gaat om de spectaculaire zeearend, de wilde bloem die juist in de stad tussen tegels omhoog komt of de 330 jaar oude lindeboom aan de Noorddijkerweg. Deze natuur is van groot belang voor de kwaliteit van leven in de stad, zowel de natuur om de hoek als de natuur buiten de stadsranden.

Door de gemeentelijke herindeling, de vorming van een nieuw gemeentelijk groenbeleid en vele andere maatschappelijke ontwikkelingen op mondiale schaal, zien de organisaties de noodzaak tot het geven van een nieuwe focus en inhoud aan hun reeds bestaande samenwerking.

Verenigd in het gemeentelijke natuuroverleg werken de partijen al vele jaren aan het versterken van de natuur door middel van strategisch overleg en het bijdragen aan lopende ontwikkelingen. Maar landschap en natuur blijven onder druk staan door een groeiende bevolking en klimaatverandering. Het manifest is dé manier om samen te werken aan een toekomst voor natuur en landschap in Groningen.

Urgentie

Door het ondertekenen van het Groenmanifest Groningen onderschrijven de gemeente Groningen en de natuur- en landschapsorganisaties de urgentie om met deze tien punten aan de slag te gaan. Centraal staan biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen. Samen gaan ze werken aan een betere regie, onderlinge afstemming en adequate communicatie bij ingrepen in het groen. Bewoners worden beter betrokken bij gebiedsprocessen en krijgen meer kansen om zelf aan de slag te gaan.

Bouw mee

Nieuwsgierig geworden? Lees het manifest op nmfgroningen.nl/manifestgroningengroen. De gemeente Groningen en de acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties nodigen alle inwoners van de gemeente Groningen uit om mee te bouwen aan veerkrachtige natuur.

De volgende acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties zijn betrokken: Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, IVN Groningen-Haren, KNNV vereniging voor veldbiologie en Avifauna.

Foto: Natuur en Milieufederatie Groningen