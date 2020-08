1,5 dag thuiswerken scheelt Nederlanders 3 miljard kilometers per jaar

Als 1 op de 10 mensen met een baan 1,5 dag meer thuis blijft werken, scheelt dat 3 miljard kilometers aan woon-werkverkeer per jaar. Dit levert jaarlijks 1,7 miljard euro op en 78 miljoen uur minder reistijd. De klimaatwinst wordt geschat op bijna 353.600 ton CO2. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu. Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu: ‘De cijfers laten zien dat meer thuiswerken loont, voor zowel werknemers, werkgevers, als het klimaat. Als we op de overige dagen duurzamer gaan reizen, maken we echte grote groene sprongen voorwaarts.’