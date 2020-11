3 UMCG’ers ontvangen NWO-Veni van €250.000,

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. Van de liefst 1127 ingediende onderzoeksvoorstellen zijn er 162 gehonoreerd. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen.

Hieronder kan je meer informatie over de drie onderzoeksvoorstellen lezen:

Hoe veel voorkomende ziektes en zeldzame ziektes aan elkaar zijn gerelateerd ​​​(Dr. Patrick Deelen)

In Nederland hebbe​n 1 miljoen mensen een zeldzame ziekte. Bij slechts 30% van deze patiënten is de genetische oorzaak bekend. Door kennis over de genetica van veelvoorkomende ziekten te integreren met gen netwerken kan ik voor genen voorspellen of ze een zeldzame ziekte veroorzaken, en meer patiënten een diagnose geven.

Spaar het brein, verbeteren van protontherapie door innovatie van beeldvorming ​​(dr. Anouk van der Hoorn – Klingenberg)

Radiotherapie voor hersentumoren doodt de tumor, maar beschadigt ook gezond hersenweefsel. Deze schade geeft geheugenproblemen, met grote gevolgen voor patiënten. Protonen geven vermoedelijk minder schade dan fotonen, maar enige schade blijft ontstaan. Met nieuwe MRI en PET scans gaan onderzoekers deze schade in beeld brengen om protontherapie te gaan verbeteren.

Een multi-tijdschaal netwerkmodel: Het integreren van snel en langzaam veranderende symptomen van mentale ​stoornissen ​​(dr. Claudia van Borkulo)

Om de last van depressie te verminderen, moeten symptomen bestudeerd worden op de juiste tijdschalen. Huidige analysemethoden zijn ongeschikt voor variabelen met verschillende meetfrequenties. Dit project streeft naar het ontwikkelen van een multi-tijdschaal netwerkmodel dat de huidige methodologische grenzen doorbreekt en onderzoek naar symptoomdynamiek op de juiste tijdschalen mogelijk maakt.​

Foto: Google Street View