5 Tips voor de aanschaf van een horecaparasol

GRONINGEN – Een terras is niet compleet zonder parasol. Daarom geven we horecaondernemers vijf tips bij de aanschaf van een horecaparasol.

De gemeente Groningen stond eerder al tafels en stoelen toe op de Grote Markt, maar sinds vorige week is ook de Vismarkt omgetoverd tot een groot terras. Om horecaondernemers tegemoet te komen in de coronacrisis mogen de stoelen en tafels er dagelijks tot 02.00 uur ’s nachts worden uitgestald. Maar een terras is natuurlijk niet compleet zonder parasol. Waar let je op bij de aanschaf van zo’n parasol? In dit artikel geven we horecaondernemers vijf tips bij het kopen van een goede horeca parasol.

1. Parasolvoet

Het eerste waar men bij de aanschaf van een horecaparasol op moet letten is de voet waarmee de parasol wordt bevestigd. Wanneer het terras met enige regelmaat verplaatst moet worden, is het aan te raden om te kiezen voor verrijdbare parasolvoeten met zwenkwielen. Een andere optie is een tegelvoet. Dat type parasolvoet is voor de terrassen op de Grote Markt en de Vismarkt op dit moment niet nodig. Maar mochten de terrassen op beide markten structureel worden, dan scheelt een tegelvoet behoorlijk qua werk. Je hoeft dan niet iedere keer die zware parasolvoet te verslepen.

2. Framemateriaal

Vervolgens kies je het materiaal waarvan het frame van de parasol is gemaakt. Hoewel het materiaal niet direct iets zegt over de kwaliteit van de parasol, bepaalt het wel het gewicht en de uitstraling. Door te kiezen voor een aluminium frame, ben je verzekerd van een lichte en sterke parasol. Deze valt makkelijk op te bergen en kan bovendien goed tegen corrosie. Wil je een klassieke uitstraling? Dan kies je voor een houten frame. Bij sommige parasols kan een gedeelte van het frame zelfs worden losgemaakt van de rest, waardoor ze nog makkelijker zijn op te ruimen.

3. Parasoldoek

De kwaliteit van het parasoldoek bepaalt voor een groot deel de levensduur van de parasol. Let dus goed op het materiaal, het gewicht, de waterbestendigheid, de kleurvastheid en de mate waarin UV-straling wordt tegengehouden. Over het algemeen biedt een dik doek meestal meer kwaliteit dan een dun doek. Heb je meerdere parasols naast elkaar staan? Dan kun je de doeken onderling aan elkaar vastmaken door middel van zogenoemde regengoten. Op die manier blijven je gasten te allen tijde droog. En bovendien kun je het doek uitstekend laten bedrukken met je logo en huisstijl.

4. Parasolheater

Wil je het terras tot sluitingstijd goed gevuld houden? Denk er dan eens over na om parasolheaters aan te schaffen. Want zelfs op een warme dag kan het ’s nachts aardig afkoelen. Een parasolheater bestaat uit een infraroodlamp die gemakkelijk aan een parasol is te bevestigen. Ze zijn instelbaar op verschillende warmtestanden en verstelbaar in richting. Let bij de aanschaf van een heater wel goed op het aantal vierkante meters dat kan worden verwarmd. Dit hangt vaak samen met de prijs van de heater.

5. Parasolverlichting

En last but not least is verlichting van de parasol een belangrijke factor voor de sfeer van het terras. Op deze manier kunnen je gasten ook nadat de zon ondergaat nog uren gezellig blijven zitten. Er bestaat speciale parasolverlichting die volledig geïntegreerd kan worden in de parasol zelf, van kliksystemen en magnetische strips tot led-verlichting. Een draadloze verlichting die op afstand bedienbaar is, is hier een voorbeeld van. Daarnaast hebben sommige lampen zelfs een Bluetooth speaker waardoor muziek van YouTube en Spotify kan worden gestreamd.

Foto: FelixMittermeier/Pixabay