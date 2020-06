50 huurders bereiden met de SP acties tegen huurverhoging voor

Tijdens een eerste digitale bijeenkomst heeft de SP met 50 Groningse huurders actieplannen tegen de huurverhoging gemaakt. De huurders komen in actie tegen de jaarlijkse huurverhoging omdat vele huurders aangeven deze niet meer te kunnen betalen.

Een belangrijk onderdeel van de actieplannen bevat het voorbereiden van de volgende digitale bijeenkomst op dinsdag 9 juni om 19.30 uur. Hier zullen huurders bij wethouder Van der Schaaf ervoor pleiten om van de huurverhoging af te zien. De dag erna wordt het initiatiefvoorstel “0% is genoeg” van de SP en de PvdD in de raadscommissie besproken.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Voor een eerste digitale bijeenkomst was de opkomst goed. Dinsdag zullen we met meer zijn. De jaarlijkse huurverhoging treft huurders hard en brengt hun bestaanszekerheid in gevaar.”