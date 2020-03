6 medewerkers van UMCG besmet met coronavirus

GRONINGEN – Zes medewerkers van het UMCG zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit interne berichtgeving van het ziekenhuis.

De berichtgeving is in handen van RTV Noord. Een woordvoerder van het UMCG heeft de besmettingen inmiddels bevestigd. Het gaat om medewerkers van de afdelingen radiotherapie, chirurgie, orthodontie, kindergeneeskunde en de intensive care. De medewerkers waren getest nadat zij zich hadden ziek gemeld. Eerder bleek ook dat al een stagiaire besmet was met het virus.

Foto: MigGroningen/Wikipedia