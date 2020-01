72 Swapfietsbanden en 34 voorvorken uit kanaal in Haren gevist

HAREN – Magneetvisser Jan Duurt Dijkman heeft in een paar dagen tijd 34 voorvorken en 72 buitenbanden uit het Noord-Willemskanaal gevist.

Het is een raadsel wie de onderdelen in het kanaal heeft gedumpt. En het mysterie wordt des te groter wanneer blijkt dat de banden gewoon splinternieuw zijn. “Er lagen zoveel banden dat iedereen die mee was (en we waren met zijn zessen) een of meerdere banden eruit gevist hebben”, aldus Dijkman. “In totaal zou dat zo’n 700 tot 900 euro alleen al aan aan banden kunnen zijn. En misschien wel zo’n 700 tot 1.000 euro aan voorvorken.”

Uitgaande van de kleur van de banden zijn de fietsonderdelen afkomstig van Swapfiets, een populaire huurfiets te herkennen aan de blauwe voorband. Dijkman vermoedt dat dieven de herkenbare onderdelen van fietsen hebben gesloopt en deze in het kanaal hebben gedumpt. “De plek is namelijk erg raar; een doodlopende weg langs een kanaal. Er wordt veel gedumpt daar.” Swapfiets reageerde net zo verbaasd als de magneetvisser en komt de spullen maandag ophalen.

Foto: Jan Duurt Dijkman