A28 richting Groningen dit weekend gedeeltelijk dicht

Verkeer vanuit Assen en verder

Omdat we verwachten dat de omleidingsroutes door de stad druk zijn, adviseren we verkeer dat van iets verder komt, al eerder een andere route richting Groningen te kiezen. Zo kan verkeer vanuit Assen via de N33 en de A7 naar de stad rijden (via Gieten, Veendam en Zuidbroek). Of via de N386 en de N372 (Tynaarlo naar Peize). Verkeer vanuit Meppel en Zwolle wordt geadviseerd via de A32 en de A7 te rijden (Steenwijk, Heerenveen, Drachten).