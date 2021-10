A28 van 5 tot 8 november dicht tussen Julianaplein en Groningen-Zuid

Eénrichtingscircuit Groningen-Zuid

Verkeer op de A28 kan nog gebruikmaken van de zuidelijke op- en afritten bij Groningen-Zuid. Om het verkeer zo goed mogelijk rond te leiden en de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt voor het autoverkeer een éénrichtingscircuit ingesteld: auto's kunnen in beide richtingen niet onder het viaduct bij de Van Ketwich Verschuurlaan door rijden.

Automobilisten vanuit het zuiden worden omgeleid via afrit 39 Groningen-Zuid en kunnen daar alleen rechts afslaan. Via de Van Ketwich Verschuurlaan en de Hereweg kunnen zij richting Groningen-Zuid of het centrum. Vanuit Groningen richting Haren of Assen kan men alleen via de Laan Corpus den Hoorn de A28 op rijden.

De verwachting is dat er extra vertraging ontstaat op de wegen in Groningen-Zuid. Check daarom voor vertrek de actuele verkeerssituatie op onze Slimme Kaart, pak de fiets of reis met het OV. Moet je echt met de auto? Rijd dan zoveel mogelijk om via de provinciale wegen of rijkswegen.