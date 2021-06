A28 vanaf Groningen richting Assen een weekend dicht

Omleiding voor verkeer richting Assen Verkeer richting Assen heeft twee opties. Het verkeer kan via het Vrijheidsplein naar de Laan Corpus den Hoorn en vervolgens de oprit naar de A28 richting Assen nemen. De tweede optie is via de zuidelijke ringweg, afrit 37 naar de Hereweg en vervolgens via de Van Ketwich Verschuurlaan de oprit naar de A28 richting Assen.

Omleiding voor verkeer Brailleweg Autoverkeer wordt omgeleid via het Julianaplein naar het Vrijheidsplein en vervolgens naar de Laan Corpus den Hoorn en de Van Ketwich Verschuurlaan. Fietsers vanuit de binnenstad worden omgeleid via het tunneltje onder het Julianaplein door, de Maaslaan en de Papiermolentunnel en andersom.

Omzetten verkeer naar nieuw viaduct Combinatie Herepoort is de afgelopen periode druk bezig geweest met de bouw van een nieuw viaduct over de Brailleweg. Tijdens het weekend van 11-14 juni wordt de rijbaan richting Assen omgezet naar het nieuwe viaduct. Ook de nieuwe afrit vanaf de Brailleweg naar de A28 wordt aangesloten. Vanaf maandag 14 juni rijdt het verkeer richting Assen over het nieuwe viaduct en de nieuwe afrit.