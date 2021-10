A28 vannacht in beide richtingen dicht

Omleidingsroute via Groningen-Zuid

Het verkeer uit de richting Assen wordt omgeleid via afrit 39 Groningen-Zuid en de Van Ketwich Verschuurlaan en kan vervolgens via de Hereweg richting de binnenstad of richting de N7 rijden (groene lijn). Het verkeer vanuit Groningen richting Assen wordt ook via de Hereweg omgeleid en kan via de Van Ketwich Verschuurlaan de A28 weer oprijden.

Verkeer vanuit de richting Drachten of vanaf de westelijke ringweg kan ook via de Laan Corpus den Hoorn richting de A28 rijden (lichtblauwe lijn).