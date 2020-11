AANMELDPERIODE VOOR ART ROCKS VERLENGD

Muzikanten hebben nog t/m 22 november de tijd om zich aan te melden voor de muziekcompetitie Art Rocks. Met daarmee de kans op een optreden in een museum, een finaleplek in Paradiso en het winnen van 1000 euro! Door de verlenging hebben deelnemers langer de tijd om een track in te sturen geïnspireerd op een van 100 kunstwerken uit 15 verschillende musea. Stemmen op je favoriete artiest kan ook tot en met 22 november!

WIE ER MEE KAN DOEN

Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen aan Art Rocks. De muziekcompetitie is zowel voor beginnende als professionele muzikanten. Elke muziekstijl is welkom en de grootte van een muziekact is ook vrij: van soloartiesten tot twaalfkoppige orkesten. Wel dient de act er rekening mee te houden dat de (technische) mogelijkheden voor het optreden in een museum beperkt zijn.

WAT JE KUNT WINNEN

– Een optreden in het museum, naast je gekozen kunstwerk

– De finalisten winnen een optreden in Paradiso

– De winnaar krijgt een geldprijs van €1000

– Overige prijzen worden nog bekend gemaakt

Voor vragen over de competitie en het aanmelden mail naar: info@artrocks.nl. Check de website voor meer informatie en doe mee!

Foto: POPgroningen