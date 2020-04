Aantal autobranden in Groningen vorig jaar opnieuw gestegen

GRONINGEN – Het aantal autobranden in de stad Groningen is het afgelopen jaar opnieuw gestegen, zo weet Autoverzekering.nl.

De vergelijkingswebsite verzamelde alle autobranden in Groningen die waren aangestoken of waarbij het vermoeden bestaat dat deze opzettelijk in de brand zijn gestoken. In totaal gaat het om een stijging van 6% in vergelijking met het jaar ervoor. Autobranden als gevolg van ongelukken zijn hierbij niet meegerekend.

Stijgende lijn

Wanneer de cijfers worden vergeleken met die van voorgaande jaren, is een stijgende lijn te zien in autobranden door brandstichting. In 2015 telde de stad 41 autobranden, in 2016 waren dat er 44, in 2017 ging het om 46, in 2018 om 52 en het afgelopen jaar lag dit aantal op 59. Een groot deel van die branden gebeurde vorig jaar rond deze periode.

Zo was het in Corpus den Hoorn in mei erg onrustig. In één nacht brandden drie auto’s daar volledig uit en ging er in de Oosterparkwijk ook een auto in vlammen op. Later dat jaar verplaatste de onrust zich naar Beijum, waar op diverse plekken auto’s in de brand werden gestoken. Zelfs een auto in het Kardingebos moest het ontgelden.

Autoverzekering

Zoals het er nu uitziet zal de trend in autobranden zich in dezelfde lijn voortzetten, zo verwacht de vergelijkingssite. “Het afsluiten van een autoverzekering is daarom geen overbodige luxe meer. Bovendien kun je veel geld besparen als je de verzekering bij een onafhankelijke partij vergelijkt.”

“Een auto is namelijk voor slechts enkele euro’s per maand casco te verzekeren. En als de auto volledig verloren gaat door brand, dan krijg je in ieder geval de dagwaarde terug. Maar bedenk wel; spullen die in de auto liggen zijn meestal niet te verhalen. Die moet je voor eigen rekening vervangen.”

Foto: Reinhard Thrainer/Pixabay