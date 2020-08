Sinds vanochtend 07.00 uur tot en met maandag 21 september 16.00 uur is de ACM-brug in beide richtingen gestremd. Deze fietsbrug over het Reitdiep wordt ook wel de fietsbrug Donghornsterpad genoemd. De brug is aan onderhoud toe en zal de komende weken worden hersteld. Fietsverkeer tussen Paddepoel en Vinkhuizen kan omrijden via de Pleiadenburg.