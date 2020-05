Acties voor bereikbare stad hebben effect

Groningen Bereikbaar heeft samen met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen de afgelopen jaren successen geboekt bij het bereikbaar houden van de stad. Hiervoor zijn verschillende projecten en stimuleringsacties ingezet. Het resultaat: dagelijks 2250 auto’s uit de spits, een CO2-uitstoot die met 16.315 ton is afgenomen en dankzij een stimuleringsregeling ruim duizend studenten minder in de OV-ochtendspits. De resultaten en cijfers tot 2020 zijn gebundeld in een folder die deze week is verspreid.