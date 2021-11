Activiteitenmiddag voor kids van 5-12 jaar bij de Magische Poort

GRONINGEN – Op zaterdag 13 november organiseert de Magische Poort een actieve middag met activiteiten voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

Tijdens de magische middag zijn er zijn twee activiteiten waarbij de zintuigen met elkaar gaan samenspelen. Zo gaan kinderen op een muzikale yogareis met yogadocente Annette en gaan ze dansen en zingen met dansdocente Shannen. “Op deze middag zal je dus volop in beweging komen”, vertelt projectleider Lodewijk van Gaalen. Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen, dus meld je snel aan.

Muzikale yogareis

Welk gevoel krijg jij bij het horen van muziek en waar in je lichaam voel je dit? Hoe zijn deze gevoelens uit te beelden in verschillende houdingen? En kun je wat je voelt ook veranderen? Dit en meer ontdek je tijdens een muzikale yogareis met yogadocente Annette. Ook ga je verschillende muziek(instrumenten) beluisteren en nadoen, bijvoorbeeld door piano te spelen op je eigen rug of op die van een ander, je lichaam te draaien als een draaiorgel of vrij te bewegen als een sambal.

Muziek en bewegen horen bij elkaar. Bewegen als je muziek hoort gebeurt spontaan, het is een natuurlijk proces. Je kan je uitleven door vrij te bewegen op muziek. Geen ingestudeerde pasjes, maar go with the flow.

Magisch samenspel van zintuigen

Dansdocente Shannen zal het zintuigen-samenspel op een andere manier gaan benaderen. Bij haar mag je zelf een muzikaal nummer uitkiezen waarop je gaat dansen en zingen. Je mag vertellen waarom je voor dit nummer hebt gekozen en wat het met je doet. Waarom is het liedje belangrijk voor je? Misschien heb je er fijne herinneringen aan, of juist niet. Wat wil je graag vertellen en meegeven aan de andere kinderen? In deze activiteit komen de verhalen van alle kinderen samen in combinatie met muziek.

Praktische info

Locatie: Moesstraat 20 te Groningen

Inloop: 15.30 t/m 15.45 uur

Kinderen kunnen om 19.00 uur opgehaald worden

Inclusief avondeten, snacks en drinken

Aanmelden via info@magischepoort.nl

Magische Poort

De Magische Poort voor kinderen is begin 2019 opgericht om zich in te zetten voor kinderen die opgroeien in armoede in de stad Groningen.

Foto: Johnny McClung/Unsplash