Afgelopen dinsdag eerste sneeuwval van het jaar in Groningen

GRONINGEN – Groningen werd dinsdagavond getroffen door de allereerste sneeuwval van het jaar 2023.

Vanaf 19.00 uur begon de temperatuur gestaag te dalen en weldra begon de sneeuw zachtjes naar beneden te dwarrelen. Tegen middernacht lag er een dun laagje sneeuw over de stad. Om de fietspaden en wegen begaanbaar te houden, werd er direct gestart met sneeuwruimen. De gemeente Groningen nam actie en stuurde talloze sneeuwruimers de straat op om de klus te klaren.

Prachtig winters tafereel

Het sneeuwweer weerhield verschillende bewoners ervan om naar buiten te gaan, waardoor er een prachtig winters tafereel ontstond. Of er meer sneeuwval in het verschiet ligt, blijft afwachten. Hoe dan ook, de eerste sneeuwval is een feit in Groningen.

Foto: Raymond Bos/NoordelijkFotobureau.nl