Afhaal & Bezorggids ter ondersteuning van ondernemers in Stad

GRONINGEN – Na een succesvolle eerste uitgave van de Groninger Afhaal & Bezorggids brengt Volle Zalen nu een tweede editie uit.

Het Groninger cultuurpromotiebedrijf Volle Zalen bracht voor COVID-19 decennia lang de wekelijkse uitagenda de Uitloper uit. Met deze jarenlange ervaring zet het bedrijf zich nu echter in om lokale ondernemers te ondersteunen om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

Afhaal & Bezorggids

In de Afhaal & Bezorggids adverteren diverse ondernemers uit Groningen om kenbaar te maken dat zij voor afhaal en/of bezorging geopend zijn. De gids verschijnt in een oplage van 6.000 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de binnenstad en omringende wijken. Daarnaast is de gids gratis verkrijgbaar bij diverse supermarkten in Groningen.

Foto: Volle Zalen