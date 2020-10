Afrit 36a van zuidelijke ringweg naar Martini Ziekenhuis twee weken dicht

Van maandag 26 oktober 20.00 uur tot uiterlijk vrijdag 6 november 20.00 uur is afrit 36a vanaf de zuidelijke ringweg richting Martini Ziekenhuis en omgeving afgesloten. De afsluiting is nodig voor het verleggen van de afrit. Verkeer uit de richting Hoogezand wordt omgeleid via de rotondes bij Hoogkerk, verkeer uit Assen via Laan Corpus den Hoorn.