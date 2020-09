Afslag westelijke ringweg-Leonard Springerlaan vijf weken dicht

Omleidingen

Het verkeer vanaf de westelijke ringweg naar de Leonard Springerlaan wordt omgeleid via de Peizerweg (afrit 18) en de Paterswoldseweg. Bezoekers van MartiniPlaza kunnen deze omleiding volgen.

Het verkeer vanaf de Leonard Springerlaan richting Drachten, Assen of Hoogezand heeft twee opties: via het noorden langs de Peizerweg of via het zuiden langs de Laan Corpus den Hoorn. Bekijk de omleidingskaartjes hieronder.