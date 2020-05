De afsluiting van de afrit van de zuidelijke ringweg bij de Lübeckweg is twee weken uitgesteld. De afsluiting stond gepland op dinsdag 2 juni om 22.00 uur. Voor de voorbereidingen van de werkzaamheden die na de afsluiting uitgevoerd worden, is meer tijd nodig. Wanneer en hoe laat de afrit precies dicht gaat wordt later op deze website bekendgemaakt.