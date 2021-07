Afsluitingen Osloweg en Stettinweg deze zomer

Deze zomer wordt er voor het project Aanpak Ring Zuid op twee plekken gewerkt aan de Osloweg in het oosten van de stad. Van 12 juli tot 23 augustus is daarom de Euvelgunnebrug in de Osloweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanwege de aanleg van een nieuwe toerit naar de zuidelijke ringweg is van 12 juli tot 2 augustus en op 19 augustus en 20 augustus de kruising Osloweg met de Stettinweg dicht.