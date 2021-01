Aftrap nieuwe gaswinningsacties: stop de vergeten ramp in Groningen

De SP start nieuwe acties tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Volgens de partij is het niet te verkroppen dat tienduizenden Groningers nog steeds wachten.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Er moet een crisisaanpak komen voor de ramp in Groningen”. De partij start daarom een coronaproof fakkelprotest. Bianca Wieringa uit Woltersum heeft als aftrap van de acties samen met Beckerman een fakkel op haar onveilige woning geschilderd.

Familie Wieringa wacht al ongeveer 3 jaar op versterking van hun woning en woont al maanden met hun 2 kinderen van 7 en 9 in een tijdelijke woonunit. “We kregen steeds mooie beloftes maar er kwam niets van terecht. We willen graag ons huis terug, maar wanneer zal dat zover zijn….”

Sandra Beckerman:

“Het kabinet is afgetreden door de toeslagenaffaire en dat is volkomen terecht. De parallellen tussen de ramp die het kabinet hier in Groningen heeft aangericht en de toeslagenaffaire zijn groot. Ook hier zijn mensen vermorzeld door de overheid. Het opstappen van het kabinet is slechts het begin. Nu moet de compensatie van de gedupeerden voorop staan. Bij de toeslagenaffaire en hier.”

De partij gaat daarom met gedupeerden op veel plekken met stoepkrijtverf fakkels aanbrengen. Afgelopen weekend deed Beckerman dat met Liza (11), Eva (8) en Sophie (4) op hun woning in Appingedam waarvan de sloop volgende maand begint. Over twee weken staat er een kamerdebat over Groningen gepland. Dan presenteert de partij ook een zwartboek met 200 verhalen van gedupeerden.

Beckerman: “Samen voeren we de druk op. Er is door de staat ruim 400 miljard verdiend aan de gaswinning, maar nog steeds is er geen oplossing voor tienduizenden gedupeerden Groningers. Het is tijd voor een eerlijke overheid. Één loket voor gedupeerden, een einde aan de weerzinwekkende bureaucratie en het wantrouwen van gedupeerden.”

Meedoen? Zie www.strijdvoorgroningen.nl

Foto: SP Groningen