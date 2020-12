Afwijzing accreditatie Vindicat ‘niet volgens de regels verlopen’

GRONINGEN – Universiteitsraadspartij De Vrije Student vraagt een spoeddebat aan over het afwijzen van de accreditatie van Vindicat. Volgens de partij is de accreditatie niet volgens de regels verlopen en zijn de afspraken van het Universiteitsbestuur met de studentenverenigingen hierin geschonden.

‘De kern van deze afspraken is dat je het bestuur van een studentenorganisatie alleen verantwoordelijk kunt houden voor incidenten waar zij ook invloed op hadden kunnen uitoefenen’ zegt fractievoorzitter David Jan Meijer (foto). ‘Het Universiteitsbestuur heeft er zaken betrokken waar de vereniging niets aan kan doen, zoals de huisfeesten en het busincident. De Universiteit heeft beloofd dat ze daar de verenigingen niet op zou afrekenen, maar dat doen ze nu wel.’

Principekwestie

Voor De Vrije Student gaat het daarom om een principekwestie: ‘Dit zijn afspraken die met alle studentenverenigingen en -organisaties in Groningen zijn gemaakt. Bij het maken van die afspraken is uitgegaan van wederzijds vertrouwen, maar nu het er op lijkt dat het College deze afspraak terzijde heeft geschoven, zit dat vertrouwen voor veel studentenorganisaties op de wip. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij de Groninger studentenorganisaties’ aldus Meijer.

‘Bovendien gaf het College donderdagmiddag aan dat er nog geen besluit was genomen over de accreditatie en dat de gesprekken nog volop gaande waren. Dat terwijl zij nog geen twee uur later met een uitgebreid persbericht, bestuursverklaring en onderzoeksrapport kwamen. Er bleek dus wel al een Collegebesluit te zijn genomen. Ik voel mij hierin ronduit beduveld.’

Het spoeddebat is inmiddels aangevraagd en heeft voldoende steun in de raad. Het debat vindt plaats voor de kerstvakantie.

Foto: David Jan Meijer/De Vrije Student