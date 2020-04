Alle lokale corona-initiatieven op één online platform

GRONINGEN – Marketing Groningen lanceert aanstaande zaterdag een online platform voor alle lokale corona-initiatieven en thuistips.

Met de campagne Groningen voor elkaar wil de stichting ondernemers in de retail, horeca, vrijetijds- en cultuursector in de spotlights zetten en al die mooie en creatieve oplossingen met typische ‘ommekracht’ een platform bieden. De campagne lanceert op 11 april en loopt tot en met eind mei.

Voor en door Groningers

Marketing Groningen nodigt ondernemers van harte uit hun acties aan te melden. Alle lokale initiatieven voor en door Groningers kunnen worden aangemeld op groningenvoorelkaar.nl. Voor en door Groningers, dat is de rode draad, met als boodschap ‘We gaan door. Dan maar met een beetje afstand. In Groningen hebben we ruimte zat’.

Foto: Kees van de Veen