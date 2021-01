Alle wijzigingen tot nu in de aansluitingen op de zuidelijke ringweg

1. Nieuw: bus toe- en afrit Hoogkerk Op verzoek van de gemeente Groningen zijn in 2017 bij Hoogkerk een oprit en een afrit voor bussen aangelegd. Hiermee is een betere verbinding ontstaan voor de bussen van Qbuzz en Arriva die via de A7 van de stad Groningen naar P+R Hoogkerk rijden, en omgekeerd. Zo mijden de bussen de rotondes bij Hoogkerk.

2. Aangepast: oprit Laan Corpus den Hoorn De nieuwe oprit vanaf de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn en Stadspark richting Drachten is in oktober 2020 open gegaan. Via deze oprit rijdt het verkeer vanaf de westelijke ringweg of vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Drachten. De nieuwe oprit ligt een stukje noordelijker dan de oude oprit. Hier is ruimte ontstaan om een nieuwe afrit te maken.

3. Definitief vervallen: oprit Paterswoldseweg -> Vrijheidsplein Vanaf de Paterswoldseweg kon je langs de garage van Century naar het Vrijheidsplein. Deze oprit is afgesloten vanwege de werkzaamheden. In de eindsituatie komt deze oprit niet meer terug.

4. Definitief vervallen: vrije rijstrook naar Kempkensberg bij afrit Hereweg In 2018 ging de 'ambtenarenlus' bij de afrit Hereweg met vervroegd pensioen. Dit was een vrije linksafstrook bij de afrit Helpman (Hereweg) voor het verkeer vanuit het oosten, richting Kempkensberg (DUO/Belastingdienst). De rijstrook had deze naam gekregen omdat vooral medewerkers van de kantoren aan de Kempkensberg er gebruik van maakten.

5. Definitief vervallen: oprit Hereweg/Kempkensberg richting Hoogezand Verkeer vanaf de Hereweg kan sinds 2019 niet meer gebruikmaken van de oprit richting Hoogezand. De oprit moest dicht vanwege de bouw van de verdiepte ligging. Het autoverkeer heeft verschillende andere mogelijkheden om vanaf de Hereweg op de zuidelijke ringweg richting Hoogezand te komen.

6. Definitief vervallen: op- en afrit Oosterpoort De oprit van de zuidelijke ringweg bij de Oosterpoort is in juni 2017 definitief dicht gegaan. Een maand later werd ook de afrit van de zuidelijke ringweg bij de Oosterpoort definitief afgesloten. Het verkeer kan voortaan gebruikmaken van de Europaweg. Het verkeer vanaf de Europaweg richting Julianaplein krijgt daarom langer groen licht.

7. Tijdelijk vervallen: oprit Bergenweg De oprit Bergenweg was de oprit vanaf de Europaweg richting Hoogezand. Half november 2020 is deze oprit voor langere tijd dichtgegaan. Daardoor ontstaat voldoende ruimte voor de aanleg van de nieuwe op- en afritten bij de Europaweg.

8. Tijdelijk vervallen: afrit Lubeckweg De afrit van de zuidelijke ringweg bij de Lübeckweg ging half juni 2020 voor enkele jaren dicht. Deze afrit bij Dagblad van het Noorden verviel vanwege de werkzaamheden op en rond het Europaplein. De afrit komt in de eindsituatie terug, maar dan iets oostelijker aan de Lübeckweg.

9. Nieuw: afrit Driebond/Eemspoort Half november 2020 was er goed nieuws voor de bedrijven op Driebond en Eemspoort: de nieuwe afrit bij de Kieler Bocht ging open. Dit betekent een belangrijke verbetering voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor autoverkeer vanuit het westen. Het verkeer kan nu doorrijden over de zuidelijke ringweg en deze 'voor de deur' bij de bedrijventerreinen verlaten.

10. Aangepast: oprit Driebond/Eemspoort De bestaande oprit vanaf Eemspoort richting Hoogezand werd in augustus 2020 vervangen door een nieuwe oprit. De oprit begint nu aan de Kieler Bocht.

11. Nieuw: bypass knooppunt Westerbroek In de laatste weken van 2020 ging de bypass bij knooppunt Westerbroek open. Verkeer dat vanaf de Europaweg de A7 richting Hoogezand wil nemen, kan de rotonde nu links laten liggen en sneller invoegen. De ingebruikname heeft flink wat tijd op zich laten wachten doordat de nieuwe bebording nog ontbrak.