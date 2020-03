‘Alleen totale lockdown helpt tegen corona’ (video)

GRONINGEN – Vanuit de studio in Groningen interviewt Tom Zwitser van Uitgeverij De Blauwe Tijger de Belgische viroloog Marc Wathelet.

We staan nog maar aan het begin van de pandemie en alleen een totale lockdown kan corona stoppen, aldus Wathelet. Gezien de lange incubatietijd kunnen we volgens de viroloog pas over 7 tot 14 dagen zien hoe het virus zich in ons land heeft verspreid. Daarom zou Nederland per direct drie tot vier weken compleet op slot moeten.

Maar die lockdown wordt nog niet gehanteerd, zo laat minister Bruins vandaag tijdens de persconferentie weten. Wel sluiten in Nederland per direct de scholen, horeca en andere instellingen tot en met 6 april en moet men 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het is een nieuwe set maatregelen die net als de vorige wederom niet strict genoeg zijn volgens de viroloog.

Dodelijke mutatie

Want in tegenstelling tot de besmetting van een normaal griepvirus, wordt het het nieuwe coronavirus volgens Wathelet veel verder meegedragen door luchtstromen, tot wel meters ver. En bovendien zijn er volgens de viroloog al verschillende mutaties van COVID-19. Zo is de mutatie in Italië heftiger dan in Duitsland en China.

Helaas heeft Nederland, net als België en Amerika, volgens Wathelet de mutatie uit Italië. Dit zou verklaren waarom er ook jongeren doodziek worden van het virus.

Video

Foto: Blue Tiger Studio/YouTube