Ambulancebus brengt coronapatiënten naar UMCG in Groningen

GRONINGEN- Een zestal coronapatiënten is gisteravond per ambulancebus naar het UMCG in Groningen vervoerd.

De bus is ruim drie uur onderweg geweest en werd begeleid door vier politiemotoren. Vandaag of morgen worden nog eens zeventig patiënten uit Brabantse ziekenhuizen overgeplaatst naar ziekenhuizen in Noord-Nederland. Het gaat om patiënten die positief getest zijn op COVID-19 en niet op een IC verblijven. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit het ziekenhuis in Uden.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws