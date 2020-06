'Anders werken en reizen levert veel voordelen op'

“We verwachten de komende tijd meer gespreide werktijden, veel thuiswerkers en een groeiend gebruik van de e-bike door forenzen. Daarnaast is er door de coronamaatregelen minder capaciteit in het OV”, zegt directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar. “Onze reistips, reis iets vroeger of later, werk thuis als dat kan en pak de fiets, zijn actueler dan ooit. Daar gaan we met onze partners in de stad hard mee aan de slag.”