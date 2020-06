Anti-black-violence demonstratie op de Grote Markt

GRONINGEN – Op de Grote Markt werd vanavond een demonstratie gehouden tegen geweld tegen mensen met een zwarte huidskleur.

Aanleiding was de dood van de 46-jarige George Floyd die door toedoen van de politie om het leven kwam in de Verenigde Staten. De demonstratie op de Grote Markt begon om 18.00 uur en duurde tot 19.15 uur. Er werden speeches gehouden, gezongen, leuzen gescandeerd en een minuut stilte gehouden. Ook was er een doventolk aanwezig.

Vooraan of achteraan

Honderden mensen hadden zich via Facebook aangemeld voor de sit-in. Het plein stroomde dan ook helemaal vol met demonstranten, waardoor er naast het marktplein ook deelnemers zaten. Opvallend was dat de organisatie aangaf dat mensen met een zwarte huidskleur vooraan moesten zitten, terwijl mensen met een witte huidskleur achteraan moesten plaatsnemen.

Corona-maatregelen

De organisatie liet vooraf weten zich zoveel mogelijk aan de corona-maatregelen te willen houden. Zo werden deelnemers verplicht een mondkapje te dragen en waren op het plein markeringen gemaakt, zodat men op anderhalve meter van elkaar kon zitten. In de praktijk leek dat niet altijd mogelijk.

Foto: Bouwwebcam.nl