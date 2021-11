Apollo Hotel verder als Leonardo Hotel Groningen

GRONINGEN – Op 26 oktober heeft Apollo Hotel Groningen haar naam gewijzigd naar Leonardo Hotel Groningen en gaat hiermee verder onder de vlag van Leonardo Hotels.

Onder het genot van een huisgemaakte Groningse eierbal opende voormalig directeur-bestuurder van Patrimonium Auke de Vries gisteren officieel het vernieuwde hotel samen met General Manager Bart Olinga. Deze re-branding is onderdeel van de uitgebreide herpositionering van alle Apollo Hotels in Nederland.

In 2021 en 2022 worden de Apollo hotels ge-rebrand tot Leonardo Hotels, die geëxploiteerd worden door de Fattal Hotel Group. Dit is één van de snelst groeiende hospitality ondernemingen in Europa. Het traject dat vorig jaar tijdelijk stil kwam te liggen door de internationale impact van covid-19 wordt nu voortgezet. Hierdoor kunnen de hotels profiteren van de kracht van het Leonardo merk.

Fattal Hotel Group brengt met Leonardo Hotels internationale allure en een bijpassende uitstraling naar Nederland. Voor elk hotel wordt een passende re-branding, inrichting en uniek concept gezocht.

Leonardo Hotel Groningen

Leonardo Hotel Groningen ligt vlak naast Martini Plaza aan de rand van het centrum. De industriële en eigenzinnige uitstraling maakt dat het hotel net zoveel lef en energie uitstraalt als de stad zelf. In Leonardo Hotel Groningen vind je restaurant Chef’s! Food & Drinks met een prachtig uitzicht over de stad. “Bij Chef’s! staan we voor: Open Kitchen, No Secrets.” Aldus General Manager Bart Olinga.

“Wij geloven niet in keukengeheimen of een klassieke keukenbrigade. Je kunt een kijkje nemen in onze open keuken, waar we je met passie vertellen over de manier waarop de gerechten worden bereid. Voor een optimale beleving wordt de finishing touch van de gerechten aan tafel gegeven door een echte chef!”

Bart is blij dat na alle voorbereidingen van de afgelopen maanden de rode letters van Leonardo Hotels de skyline van Groningen kleuren. “We worden hierdoor als merk sterker en kunnen profiteren van de grote naamsbekendheid van Leonardo Hotels in o.a. Duitsland en UK.” Ondanks de transformatie naar een internationale naam blijft Bart vanzelfsprekend dezelfde persoonlijke service en Groningse gastvrijheid garanderen als voorheen.

De overname van Apollo Hotels

In 2018 besluit de directie van Apollo Hotels om de keten te verkopen. Fattal Hotel Group zocht doorgroeimogelijkheden op de Nederlandse markt en nam de bekende hotelketen over. Fattal Hotel Group besluit hun inmiddels bekende merk in Europa, Leonardo Hotels, uit te breiden. De re-branding van de hotels is in volle gang. Deze winter ondergaat naar verwachting Apollo Hotel Vinkeveen een re-branding.

Foto: Leonardo Hotel Groningen