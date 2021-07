Arriva vernieuwt treinvloot: meer luxe en comfort voor reiziger

De splinternieuwe treinstellen zijn van het type WINK en rijden onder andere op het traject tussen Groningen en Leeuwarden en op een aantal trajecten in Friesland. De vernieuwde GTW-treinen rijden op alle noordelijke Arriva-trajecten. Alle nieuwe en vernieuwde Arriva-treinen hebben overal dezelfde comfort: er is geen verschil meer tussen de eerste- en tweede klasse. “In plaats daarvan kan de reiziger nu een plekje in een afgesloten stiltecoupé of een werkcoupé kiezen”, vertelt Gerrit de Groot, Concessiemanager Trein Noord bij Arriva.

Zitplaatsindicator “De hele trein is luxe, modern en comfortabel”, zo vat De Groot de veranderingen samen. Zo zitten er onder elke stoel usb-poorten om telefoons en andere apparaten op te laden. Ook heeft elke plek een verstelbaar leeslampje en is er wifi op 4G-snelheid. Verder hebben alle treinen een rolstoeltoegankelijk toilet met een verschoontafel voor baby’s. Bovendien heeft elke trein een AED en reisinformatieschermen aan boord, met daarop de meest recente reisinformatie. “Handig is ook de zitplaatsindicator, waardoor je al op het perron kunt zien in welk deel van de trein nog voldoende plek is.”

Milieuvriendelijk Bij het ontwerp van de nieuwe WINK-treinen en vernieuwde GTW-treinen is aan het comfort gedacht én aan het milieu, legt De Groot uit. Zo wordt de energie die vrijkomt bij het remmen opgeslagen in een batterij. “Hierdoor hoeven de treinen op stations niet meer stationair te draaien: zaken als airconditioning en verlichting worden dan aangedreven op remenergie. Daarnaast is er in de treinen LED-verlichting en wordt het afval gescheiden.” De WINK-treinen rijden bovendien op HVO-brandstof, een milieuvriendelijkere brandstof met 90 procent CO2-reductie. Ze zijn zo gebouwd dat ze in de toekomst ook volledig elektrisch kunnen rijden.

Dienstregeling Door de extra treinen in het Noorden is het voor Arriva ook mogelijk de dienstregeling op sommige trajecten aan te passen en uit te breiden. Tussen Groningen en Leeuwarden rijden nu bijvoorbeeld twee sneltreinen per uur, in plaats van één. Tussen Winschoten en Groningen rijden sinds december sneltreinen in de spits. Tussen Leeuwarden en Sneek rijden er niet langer drie, maar vier treinen per uur. Vanaf 2024 gaat er ook een snelle trein rijden naar Stadskanaal. Actuele reisinformatie kun je vinden in de reisplanner en via arriva.nl.