Audities Nationale Balletacademie in Groningen

GRONINGEN – Bij de Nationale Balletacademie worden kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar opgeleid tot danser(es) en krijgen elke dag school, ballet en andere danslessen, zoals spitzen, werelddans, creatieve dans en repertoire. Voor kinderen in groep 5 en 6 bieden zij de cursus pre-NBA om te kijken of een klassieke balletopleiding bij kinderen past. Een mooie opstap naar de dagelijkse opleiding.

De Nationale Balletacademie vindt het van belang dat ook kinderen uit delen van Nederland die verder van Amsterdam liggen in aanraking kunnen komen met professionele trainingsmogelijkheden. Pre-professionele lessen zijn immers anders van karakter dan amateurlessen en het is een grote stap om vanaf groep 7 in Amsterdam aan de Nationale Balletacademie te studeren. De pre-NBA op locatie Groningen is daarom in het leven geroepen om meisjes en jongens van 8 tot 10 jaar uit de regio Groningen de kans te geven om naast hun reguliere balletlessen ook lessen te volgen bij de Nationale Balletacademie.

Voordelen:

Een introductie in de trainingsmethodes van de Nationale Balletacademie

Goede voorbereiding op de voltijdse beroepsopleiding

Samen dansen met kinderen die dezelfde passie voor ballet delen

Om deel te kunnen nemen aan de pre-NBA op locatie in Groningen wordt er op vrijdag 27 mei van 17.00 tot 18.00 uur een auditieles gehouden in de danszaal van Sportcentrum Europapark, Helperpark 306, Groningen. Ga naar Nationale Balletacademie voor meer informatie over de pre-NBA en de Nationale Balletacademie.

Foto: Nationale Balletacademie