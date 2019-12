Auto op Westersingel vliegt in de brand na kortsluiting

GRONINGEN – Op de Westersingel in de stad Groningen is vanmiddag een auto in brand gevlogen, waarschijnlijk als gevolg van kortsluiting.

Het ging om een grijze pick-up truck die tijdens het rijden in brand zou zijn gevlogen. Door het vuur liep de auto veel schade op aan het interieur, maar dankzij snelle inzet van de brandweer is erger voorkomen. De auto is na het blussen geborgen.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws